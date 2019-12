Juve, Muratore si ferma per precauzione: sovraccarico al ginocchio

Fonte: inviato a Torino

Niente Sampdoria, per Simone Muratore. E niente Piacenza con l’Under 23. Dopo aver fatto l’esordio in Champions League, a Leverkusen, il centrocampista classe 1998 della Juventus si ferma per precauzione. Lo staff medico, infatti, ha riscontrato un sovraccarico articolare al ginocchio destro, motivo per cui ieri non compariva né nella lista di Sarri né in quella di Pecchia. Il giocatore resta aggregato alla prima squadra, malgrado la sua categoria di riferimento resti al momento la Serie C con la Seconda Squadra. In attesa di un mercato di gennaio che potrebbe cambiare le cose: il Pescara monitora il percorso del centrocampista senza farne segreto, molte altre società di A e soprattutto di B potrebbero sondarlo a breve per la seconda parte della stagione.