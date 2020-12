Juve-Napoli, Avv. Chiacchio: "In caso di rigetto si potrebbe andare al TAR e al Consiglio di Stato"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Edoardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo: "Il fatto che il Napoli sia da solo davanti al Collegio di Garanzia del CONI sarà un enorme vantaggio. Avere due controparti che non si costitiscono dà un vantaggio, speriamo che il ricorso vada accolto. Le possibilità sono tre: si può accogliere il reclamo senza rinvio, decidendo di accogliere il ricorso con la programmazione del match e la revoca del punto di penalizzazione. Ci può poi essere annullamento con rinvio al giudice di secondo grado, con i componenti della giuria che sarebbero diversi. La terza ipotesi è quella del rigetto, che ovviamente non ci auguriamo. Penalizzazione e punteggio a tavolino sono collegate? No, il CONI ha diversificato gli aspetti. In caso di rigetto il Napoli potrebbe impugnare al TAR e al Consiglio di Stato".