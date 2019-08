Juve-Napoli e Lazio-Roma, si punta sul VAR

Planetwin365 quota a 2,25 ricorso a tecnologia

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Solo 90' giocati ed è già tempo di sfide dal sapore di scudetto: nella 2/a giornata di Serie A si scontrano Juventus e Napoli a Torino mentre a Roma va in scena il derby numero 173. I quotisti di Planetwin365 vedono i bianconeri favoriti (segno 1 a 1,98 contro il 2 a 4,30) mentre mantengono un relativo equilibrio tra Lazio e Roma: 2,25 vittoria Lazio, 3,25 vittoria Roma. Ad accendere la sfida dello Stadium c'è anche la designazione arbitrale, che ha sollevato qualche polemica: quella di Daniele Orsato, protagonista di una conduzione ancora oggetto di critiche, quella tra Inter e Juve nel 2017/2018. Secondo gli analisti Planetwin365 al momento l'ipotesi che l'arbitro ricorra alla prova video almeno una volta a Torino vale 2,25 volte la posta, mentre è quotato 1,50 l'inutilizzo. Stesse quote per Lazio-Roma. L'orientamento sull'utilizzo della VAR allo Stadium è quasi unanime: il 96% degli scommettitori dice SÌ, nella stessa percentuale coloro che pensano che la tecnologia entrerà in campo anche per il derby.