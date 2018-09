Juve-Napoli, il doppio ex Ferrara: "La decideranno Allegri ed Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da un lato il 4-3-3 (quasi certo) di Massimiliano Allegri, dall'altro il nuovo 4-4-2 di Carlo Ancelotti. Juventus-Napoli sarà decisa anche dagli allenatori. Soprattutto, per Ciro Ferrara, che in qualità di doppio ex della sfida (scudetti vinti da ambo le parti) ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ancelotti si è reso conto che senza Jorginho il 4-3-3 aveva i suoi limiti e un allenatore bravo come lui valuta bene pro e contro di ogni sistema con i suoi uomini. Tra l’altro la modifica di posizione ha esaltato il giocatore tecnicamente più dotato: ora Insigne, segnando, si è ingolosito. Un po’ com’era successo da centravanti a Mertens. E poi anche la difesa è più coperta e la squadra soffre meno. Intanto va sottolineato che Carlo è stato molto coraggioso a spingere il turnover e a coinvolgere tutti, rendendo la sua squadra imprevedibile e non facilmente leggibile tatticamente. Ma non so se tutto questo basterà perché i bianconeri erano già forti ed è una constatazione dire che lo sono ancor più con Ronaldo, Can e Cancelo. Mi aspetto una sfida molto tattica, affascinante per come la gestiranno i due tecnici.

Mi permetto di aggiungere che, a mio modesto parere, nel nostro campionato sono gli allenatori che meglio sanno leggere le partite, con la grande capacità di “aggiustarle” anche in corsa. Per questo dico che nel secondo tempo potremo avere delle sorprese per come potranno cambiare sistemi o più semplicemente l’interpretazione da parte dei subentrati. Juve col 3-5-2? Io direi più 4-3-3. Ma se Allegri schiererà la difesa a tre sicuramente avrà pensato le contromosse per evitare gli aggiramenti sulle fasce che il Napoli ha fatto molto bene domenica scorsa a Torino contro i granata. Credo che Mandzukic giocherà a fianco di Cristiano Ronaldo, con quel Bernardeschi che è in una forma eccellente".