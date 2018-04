Juve-Napoli, il settore ospiti non è ancora esaurito

Saranno circa mille le forze dell'ordine impiegate per contenere i duemila tifosi del Napoli che saranno presenti nel settore ospiti dello stadio della Juventus. La curiosità, secondo La Gazzetta dello Sport, è che i biglietti per i tifosi del Napoli non sono ancora andati a ruba e c'è possibilità di acquistare gli ultimi tagliandi per essere presenti all'Allianz Stadium.