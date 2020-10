Juve-Napoli, l'avv. Grassani: "Club azzurro corretto, non accetterà neanche sanzioni minori"

vedi letture

Mattia Grassani, legale del Napoli, parla al Corriere dello Sport commentando le ultime vicende legate alla gara contro la Juve: "Noi sotto attacco? Assolutamente no, perché il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione e gran parte della comunità scientifica pare aver compreso le ragioni della scelta del club, orientate al rispetto dell'Autorità Sanitaria Locale e per tutelare la salute dei cittadini. E poi basta leggersi il provvedimento della Asl Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda".

Teme, ma soprattutto è praticabile, rinvio della gara e comunque una minima penalizzazione? "Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori".