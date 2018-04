Juve-Napoli, Mauro: "Punto sul pareggio. Hamsik e Higuain decisivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il doppo ex Massimo Mauro ha parlato della sfida-Scudetto tra Juventus e Napoli, in programma domenica sera all'Allianz Stadium: "Il Napoli può vivere questa partita come una rivincita degli ultimi 2 anni, in cui non è riuscito a lottare fino alla fine per lo scudetto. I bianconeri se la giocheranno come sempre, lottano per l'obiettivo straordinario dei 7 scudetti consecutivi e questo porterà motivazioni in più. All'andata spense l'entusiasmo del Napoli segnando subito e gestendo con pochissima sofferenza. Non mi meraviglierei se andasse allo stesso modo domenica. Gli uomini decisivi potrebbero essere Hamsik e Higuain. Credo che finirà in parità". Lo riporta Tuttosport.