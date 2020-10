Juve-Napoli, supplemento di indagini: slitta la decisione del Giudice Sportivo

Mastrandrea esaminerà referti e scambi comunicazioni club-Asl

(ANSA) - MILANO, 05 OTT - Il giudice sportivo di Serie A ha disposto un supplemento di indagini sulla partita non disputata fra la Juventus e il Napoli, bloccato in quarantena dalla Asl dopo i due calciatori risultati positivi al cornavirus. La decisione su questo caso, praticamente inedito nel calcio professionistico italiano, non sarà quindi contenuta nel prossimo comunicato del giudice Gerardo Mastrandrea, atteso fra domani e martedì con gli altri provvedimenti sull'ultimo turno di campionato. Non è escluso serva più di una settimana, e il Napoli comunque sarebbe pronto al ricorso contro un eventuale 3-0 a tavolino. Mastrandrea per il momento ha ricevuto solo il referto dell'arbitro Daniele Doveri, che ieri ha dichiarato chiusa la partita dopo aver atteso 45' dall'inizio previsto. Il giudice sportivo analizzerà tutto quanto può essere utile a capire quanto successo nei giorni precedenti al big match che non si è disputato, quindi con ogni probabilità anche lo scambio di comunicazioni fra il Napoli e la Asl, nonché le certificazioni relative ai calciatori e i risultati dei tamponi. (ANSA).