Juve-Napoli, ultrà bianconeri oltre la recinzione per avvicinare vip azzurri

Un bilancio positivo sotto il punto di vista dell'ordine pubblico, quello registrato in occasione di Juventus-Napoli all'Allianz Stadium di Torino due sere fa. Nessun episodio di estrema violenza, se non un fatto accaduto nella tribuna ovest: come racconta La Repubblica, 5-6 ultras bianconeri hanno scavalcato la recinzione dirigendosi verso il settore che ospitava i tifosi vip di casa Napoli (comprese le mogli dei giocatori), provocando l'immediata fuga.