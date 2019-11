© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi divide i tifosi della Juventus. Tante critiche per il talento di Carrara, ma c'è chi non è d'accordo. Pavel Nedved per esempio. Non il vicepresidente della Juventus, ma suo figlio, che via Instagram ha pubblicamente difeso il trequartista carrarese: "Ma voi che fischiate Bernardeschi, esattamente, che problemi avete?".