Juve, Nedved torna in campo per i 100 anni dello Skalna

Fonte: www.juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved torna in campo dove aveva iniziato a far sognare. Per festeggiare i 100 anni del club che lo aveva lanciato, Pavel Nedved è sceso in campo a Skalna in Repubblica Ceca con il figlio Pavel jr in una giornata di festa.

Da Skalna è partito per diventare una leggenda del calcio mondiale, per alzare al cielo tanti trofei con la Juventus e diventarne poi Vicepresidente. Oggi ci è tornato, per festeggiare i 100 anni del club nel quale è cresciuto.

Pavel Nedved è sceso in campo per una partita a casa sua, a Skalna, in Repubblica Ceca (risultato finale 1-4 a favore del Baník). Insieme a lui, con la maglia bianconera, anche il figlio Pavel Jr, davanti a tanti tifosi che hanno rivisto in azione il Pallone D'Oro 2003 proprio dove aveva mosso i primi passi da calciatore.