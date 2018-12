© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emre Can dal primo minuto: secondo Tuttosport, nel derby fra Juventus e Torino potrebbe andare così. Il tedesco si candida infatti a prendere il posto di Rodrigo Bentancur, squalificato. Problemi sulle fasce, nello specifico a destra: Cuadrado è out, Cancelo non al meglio. Considerato che l'impiego di Alex Sandro contro lo Young Boys non era previsto, l'unico abile e arruolabile al 100% è De Sciglio.