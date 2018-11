Juve, nessuno come CR7 in Europa: suo zampino in 108 tiri in porta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nove gol e sei assist in 15 partite, dopo un avvio in sordina Cristiano Ronaldo ha preso per mano la sua Juventus. E a confermare l'importanza del portoghese nello scacchiere di Allegri sono numeri ben precisi: soltanto in Serie A, l'ex Real Madrid ha partecipato attivamente a 108 tiri della Vecchia Signora (88 conclusioni, 20 assist al tiro), almeno 28 in più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei 2018/19.