Nessuno tira quanto Cristiano Ronaldo. Almeno, non dal 2004/2005: la Juventus ha infatti celebrato via Twitter il fenomeno portoghese. Che finora ha effettuato ben 6,6 tiri in porta a partita. Dalla stagione 2004/05 non solo si tratta di un primato, ma con distacco: almeno 2.5 tiri in più in media di qualsiasi altro giocatore nella competizione.