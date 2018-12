© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri non farà riposare soltanto Cristiano Ronaldo nella sfida di oggi contro l'Atalanta. A centrocampo non ci sarà da primo minuto Miralem Pjanic, con Emre Can che prenderà il suo posto, mentre in difesa out uno tra Bonucci e Chiellini, con il secondo attualmente in vantaggio per una maglia da titolare: Rugani si candida per una maglia dal 1'.