© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi, spiega Tuttosport, gli accertamenti diagnostici diranno qualcosa in più sulle condizioni di Emre Can, uscito anzitempo dalla sfida col Milan per colpa di una distorsione alla caviglia. L'ex Liverpool farà di tutto per esserci ad Amsterdam, ma come detto gli esami strumentali diranno qualcosa in più. Nessuna preoccupazione invece per Joao Cancelo, risparmiato contro i rossoneri ed in ripresa dal lieve risentimento muscolare.