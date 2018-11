© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Federico Bernardeschi al lavoro per la sfida di sabato al Franchi. L'ex numero 10 della Fiorentina, riporta 'Tuttosport', è al lavoro per recuperare in vista del match tra la Juventus e la squadra gigliata. Oggi è previsto un provino alla Continassa per capire se a tre giorni dal match sarà possibile contare su Berna per la trasferta in casa della Fiorentina.