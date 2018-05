Juve, partnership col Den Bosch. Alla ricerca del nuovo Van Nistelrooy

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È il club che ha lanciato Ruud Van Nistelrooy, ma è anche un piccolo feudo della Juventus in Olanda. Parliamo del Den Bosch, club di 's-Hertogenbosch che da qualche anno ha avviato una partnership con i bianconeri. Fred van der Hoorn, ormai ex ds ma avviatore di questo buon rapporto, ne ha parlato a Tuttosport: "Vedrete che se in futuro dovesse sbocciare un altro talento del livello di van Nistelrooy la Juve avrebbe una corsia preferenziale. Di sicuro l'ottimo rapporto col Den Bosch può avvantaggiare la Juventus pure nell'arrivare in anticipo sui migliori giovani d'Olanda".