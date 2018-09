Juve, piano di preparazione ad hoc per CR7: da gennaio sarà al top

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Cristiano Ronaldo è stato studiato un piano di preparazione atletica ad hoc. Come spiega Tuttosport, l'attaccante della Juventus è già in forma, ma sarà al massimo della condizione soltanto da gennaio in avanti. Questo perché nel suo plan specifico c'è scritto che col suo fisico aumentare i carichi in questa fase sarebbe deleterio e rischioso per possibili affaticamenti muscolari. La preparazione, dunque, non si fa soltanto in estate, ma si protrae per l'ex Real Madrid. Che - si legge sul quotidiano piemontese - nel 2019 volerà.