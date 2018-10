Juve, più Bernardeschi che Dybala: la Joya ha un fastidio al ginocchio

Ancora qualche piccolo dubbio di formazione per Massimiliano Allegri, che oggi sfiderà il Genoa. La Juventus dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 (o 4-4-2) e ci sono un paio di ballottaggi: in difesa Alex Sandro dovrebbe quasi certamente spuntarla su De Sciglio, mentre in mediana Pjanic avrà la meglio su Emre Can. Il nodo più grosso riguarda Dybala e Bernardeschi: visto il problemino al ginocchio rimediato contro il Brasile, l'argentino dovrebbe partire dalla panchina per una questione di scrupolosità e l'ex Fiorentina titolare. In difesa ci sarà certamente Benatia al posto di Chiellini. A riportarlo è Tuttosport.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.