Juve, Pjanic e la Bosnia ospiti a Vinovo in vista della sfida con l'Italia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Bosnia-Erzegovina è arrivata oggi a Torino per cominciare la preparazione in vista del match di martedì all'Allianz Stadium contro la Nazionale italiana. La selezione di Prosinecki, come riportano i canali ufficiali della Juventus, sarà ospite per due giorni dei bianconeri a Vinovo, dove si è presentato anche il centrocampista di casa Miralem Pjanic. Questa la foto a lui dedicata dai social della 'Vecchia Signora':