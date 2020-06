Juve, Pjanic in campo. Bucciantini: "Gioca anche per il Barça, non è detto che sia un male"

Miralem Pjanic titolare nella Juventus contro il Lecce, nonostante le tante voci di mercato sul suo futuro e l’affare in dirittura d’arrivo per lo scambio con Arthur. Ospite negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini commenta la scelta di Sarri: “Questa sera Pjanic giocherà per due piazze. Per la Juve, ma anche per il Barcellona, perché vorrà far vedere ai suoi prossimi tifosi che giocatore stanno comprando. Non è detto che sia un male averlo in campo dal primo minuto”.