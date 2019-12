Juve, Portanova di nuovo a Marassi: il 26 maggio fu la prima volta in A

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Papà Daniele, nel Genoa, ha indossato pure la fascia da capitano. Per Manolo Portanova, però, Marassi è quel posto meraviglioso in cui lo scorso 26 maggio ha calcato per la prima (e unica, per adesso) volta un campo di Serie A. Contro la Sampdoria, squadra con cui oggi spera tanto di poter replicare. Complici le tante assenze in mezzo al campo nella Juventus, il centrocampista offensivo classe 2000 ieri è stato convocato da Sarri in prima squadra e oggi sarà a disposizione in panchina. Allegri, sul finale della passata stagione, lo buttò nella mischia al 59’ al posto di Emre Can. Da quella mezz’ora, però, è cresciuto tanto. In soli sette mesi: grazie agli oltre seicento minuti (14 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia) messi assieme in terza serie, con la Seconda Squadra Under 23.