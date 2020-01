Fonte: inviato a Torino

Ieri Enzo Berrenechea ha seguito tutta la partita della Juve Primavera da bordocampo. Provando a mimetizzarsi tra il pubblico presente per la gara valida per i Quarti di finale di Tip Cup contro la Cremonese, anche se la stazza ha reso l’esperimento poco incisivo. L’ormai ex centrocampista del Sion lavora già da qualche giorno agli ordini di mister Zauli, a Vinovo, in attesa che vengano definite le procedure relative al tesseramento. Si tratta di un gran colpo in prospettiva.

Berrenechea sarà dunque il principale rinforzo in mediana, insieme a Ranocchia alzerà di tanto il livello. Come lui, anche Jean Claude Ntenda lavora per inserirsi al meglio nelle dinamiche di squadra: potrebbe essere già protagonista sabato con l’Atalanta. “I nuovi si stanno allenando da pochi giorni, stiamo giocando ogni tre-quattro giorni e abbiamo fatto pochi allenamenti – ha detto ieri mister Zauli -. Sono tutti ragazzi con qualità, aspettiamo i tesseramenti per poi integrarli completamente nel gruppo. Sarà nostro compito integrarli al meglio in un contesto che si è già mostrato valido dall’inizio della stagione”.