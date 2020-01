Juve Primavera, due rinforzi di qualità per Zauli. Ora la rosa è da sfoltire

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di mercato anche sul fronte giovanile per la Juventus, che ieri ha messo a segno un doppio colpo per rinforzare la formazione Primavera: dal Sion, a titolo definitivo, Yannick Cotter; dal Nantes, Jean Claude Ntenda. Entrambi classe 2002, il primo resterà in Svizzera fino al termine della stagione, il secondo è già a disposizione del tecnico Lamberto Zauli.

Cotter è un’ala sinistra, mancino naturale, rapido e con spiccata abilità nel saltare l’uomo. Nel tridente, può anche agire sul versante di destra e rientrare col suo piede preferito per arrivare alla conclusione. La scorsa stagione ha anche collezionato due presenze in prima squadra, il direttore sportivo Giovanni Manna, responsabile della categoria, lo conosce molto bene per via del suo trascorso in Svizzera.

Ntenda, invece, è un terzino sinistro. Ieri pomeriggio intorno alle 14 si è presentato al J Medical insieme al suo entourage. Poco dopo l’uscita di Giuseppe Verduci, alle prese con la riabilitazione post operatoria dopo la rottura del crociato. Proprio lo stop di quest’ultimo ha reso necessario l’arrivo di un altro laterale sinistro basso. Il francese, già nel giro delle Nazionali giovanili, è tra i prospetti che la Juve ha seguito con più attenzione negli ultimi anni.

Il mercato in entrata in Under 19 potrebbe non essere chiuso del tutto. In entrata quanto in uscita: la concorrenza spropositata in alcuni reparti, infatti, dovrebbe spingere il club bianconero a cedere qualche elemento che fino ad ora ha trovato poco spazio. Riflettori puntati, in questo senso, su elementi come Gerbi, Abou e Francofonte, che potrebbero cambiare casacca nella seconda parte di stagione per giocare con maggiore continuità.