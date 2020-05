Juve Primavera, il sogno ottavi di Youth League sembra poter sfumare

vedi letture

Il sogno di disputare la storica gara con il Real Madrid agli ottavi di finale di Youth League è sempre più in bilico. La Juve Primavera resta in attesa di notizie, al momento però appare molto difficile che il match si possa giocare anche in agosto, in parallelo alla Champions League. Per adesso la UEFA non si è pronunciata, la speranza resta viva ma realisticamente il sogno potrebbe sfumare. Per i bianconeri di mister Lamberto Zauli era stata una qualificazione storica: non erano mai andato oltre la prima fase nella massima competizione europea riservata alle squadre Under 19.