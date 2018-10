Juve, pronta l'operazione per Emre Can. Può stare out un mese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emre Can si prepara per l'operazione. Il tedesco, spiega Il Corriere dello Sport oggi in edicola, ha riscontrato la scorsa settimana un nodulo alla tiroide e ieri Allegri ha confermato che probabilmente ci sarà l'operazione. Difficile pensare, dunque, che possa tornare a disposizione prima di un mese.