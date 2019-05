Juve, Ramsey e un giorno da tifoso: tour dello Stadium per il gallese

© foto di Insidefoto/Image Sport

Aaron Ramsey come un tifoso. Speciale, ça va sans dire, ma impegnato nel tour dell'Allianz Stadium. Il centrocampista gallese, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juventus, ha infatti visitato in giornata e in compagnia di suo figlio lo stadio dei bianconeri, soffermandosi sulle immagini del suo connazionale, il gigante buono John Charles. Documentando il tutto via Instagram.