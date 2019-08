© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aaron Ramsey a Firenze. La Juve non ha potuto godersi l'esordio del gallese contro il Parma e non lo avrà a disposizione neanche contro il Napoli. Poi, dopo la sosta, ecco l'ex Arsenal: secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Ramsey sarà a disposizione di Sarri per la gara del 15 settembre all'Artemio Franchi.