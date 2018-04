Juve-Real, 20^ sfida: bianconeri sempre avanti nel doppio confronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale la Juventus ha postato un video con alcune statistiche in vista della gara di questa sera all'Allianz Stadium contro il Real Madrid.

- Ventesimo incontro in Champions tra le due squadre con 8 vittorie per la Juventus, 2 pareggi e 9 successi del Real, mentre i gol messi a segno sono 22 per entrambe.

- La Juve ha superato il Real Madrid nei 4 precedenti incontri con andata e ritorno: nei quarti del 1996, nella semifinale 2003, negli ottavi del 2005 e nella semifinale 2015.