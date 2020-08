Juve-Real e la rovesciata di CR7 vista dal fotografo: "Cambiò dopo gli applausi"

Una vita fatta di "scatti", non sul campo, ma da bordocampo. Claudio Villa, fotografo sportivo da oltre trent'anni, ci porta nel suo archivio, tra aneddoti e retroscena per conoscere i calciatori da un punto di vista nuovo e i segreti per cogliere al meglio gli attimi più emozionanti. Questo è "Obiettivo": protagonista di lusso nel prossimo episodio, Cristiano Ronaldo. Ecco un estratto dell'intervista:

"Quel giorno ho avuto un po' di fortuna, ero dietro la porta giusta e nessun giocatore mi ha impallato nello scatto. Ma non potevo immaginare che quella rovesciata avrebbe inciso così tanto nella carriera di Cristiano Ronaldo. Juventus-Real Madrid, aprile 2018: secondo i giornali spagnoli Cristiano Ronaldo ha impattato il pallone a 2 metri e 38. Un gesto tecnico incredibile. Però quello che è successo dopo mi ha colpito altrettanto. Ho sentito tutta la sua esultanza ma solamente rivedendo le foto mi sono accorto che il suo atteggiamento cambiava piano piano. All'inizio il suo solito atteggiamento, ma poi si accorge che lo Stadium lo sta applaudendo e quindi cambia completamente. È sorpreso e porta una mano al cuore per ringraziare i tifosi avversari. Alla fine della partita cerca anche Buffon, per consolarlo. Quella è stata una serata chiave per Cristiano Ronaldo".