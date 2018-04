Juve-Real, il padre di Higuain: "Gonzalo non piaceva a Perez"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorge Higuain, padre di Gonzalo, parla, intervistato da Cadena Ser, dell'esperienza del figlio al Real Madrid, oltre che del match di Champions tra i bianconeri e gli spagnoli di stasera: "Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez. Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente di turno. Penso che Karim, Cristiano e Gonzalo abbiano fatto più o meno le stesse cose. La gara di stasera? Giocare contro il Real Madrid non è mai facile, ha una squadra molto ricca. La Juventus ha qualche squalificato e purtroppo alcuni giocatori che stanno recuperando, ma anche Allegri è un allenatore molto intelligente e saprà scegliere al meglio per infastidire il Real Madrid".