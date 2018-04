Juve-Real Madrid 0-3, Sconcerti: "Il conto è arrivato tutto insieme"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato il pesante ko rimediato ieri all'Allianz Stadium dalla Juventus di Allegri. Il Real Madrid s'è imposto 3-0 grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo e al sigillo di Marcelo: "Il conto è arrivato tutto insieme, la Juve sta ancora a guardarlo. Una differenza che non era prevedibile, cominciata subito dopo 3 minuti, un gol che ha condizionato tutto ma non giustifica niente. Troppa diversità, nata e cresciuta con gli stessi elementi di dieci mesi fa a Cardiff", l'incipit dell'articolo a firma di Sconcerti.