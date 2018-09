Juve, recupero in palestra e piscina per chi ha giocato ieri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime da casa Juventus. Sabato pomeriggio all'Allianz Stadium arriva il Napoli, rivale dei bianconeri lo scorso anno e tra le rivali più accreditate anche in questa stagione. La squadra di Allegri ha iniziato già questa mattina a preparare la gara. I giocatori in campo ieri sera contro il Bologna si sono limitati a una seduta di recupero in palestra e in piscina, mentre il resto del gruppo si è dedicato ad esercizi di tecnica, tattica e possesso palla. Un lavoro che proseguirà domani, vigilia del match contro i partenopei, con l'allenamento in programma nel pomeriggio al JTC della Continassa.