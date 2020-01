© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana impegnativa per la Juve, di rientro in nottata da Roma e subito in campo in vista del debutto in Coppa Italia (mercoledì, ore 20.45, contro l’Udinese all’Allianz Stadium). I gruppo si è ritrovato nella tarda mattinata di oggi: per chi è stato maggiormente impegnato ieri seduta di scarico - riporta il sito ufficiale del club - mentre il resto della squadra è scesa in campo, dedicandosi a lavoro tecnico e partita. Domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio.

Questo invece la nota medica su De Sciglio: "Questa mattina, presso il J|Medical, Mattia De Sciglio è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso la presenza di lesioni muscolari ma hanno evidenziato l’elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno"