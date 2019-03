© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sosta per gli impegni con le Nazionali, inizia la settimana di lavoro per i bianconeri, che cominciano a preparare un intenso finale di stagione, tra un campionato da blindare e un cammino in Champions League da proseguire.

Al JTC, agli ordini di Massimiliano Allegri, si ritrovano i bianconeri non convocati con le rispettive Selezioni, che verranno poi raggiunti, tra mercoledì e giovedì, dal resto del gruppo. Il prossimo impegno all'orizzonte è sabato, quando la Juve ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium (fischio d'inizio ore 18:00).