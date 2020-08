Juve, rivoluzione anche nella terza maglia: sarà arancione. Le prime immagini con De Ligt

Periodo di cambiamenti in casa Juventus, sia in campo che fuori. Una delle novità, infatti, riguarda la terza maglia da gara per la stagione 2020/21 che lo stesso club ufficializzerà nelle prossime ore. Intanto, un'anticipazione direttamente dal profilo twitter "La Maglia Bianconera": la Juventus, infatti, ha deciso di punte su un colore che non particolari legami con la sua storia, ovvero l'arancione. Presenti anche una serie di inserti neri nel colletto, nelle strisce orizzontali che contraddistinguono lo sponsor e nel bordo delle maniche. Ecco le immagini: