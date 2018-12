Juve-Roma, Doni: "Opere d'arte di Alex. Due volte vicino ai bianconeri"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia di Juve-Roma, Doni, ex portiere brasiliano in Serie A coi giallorossi, racconta a La Stampa i suoi ricordi di questo big match. C'è spazio poi anche per un retroscena: "Prima volta non felicissima all’Olimpico: perdemmo 1-4. Era una Juve fortissima: Capello in panchina, Ibrahimovic, Trezeguet, Nedved e tanti altri campioni in campo. Mi tornano in mente anche due punizioni che mi ha segnato Del Piero. Incubi? No, due opere d'arte".

Fu mai vicino alla Juve?

"In due occasioni. Dopo i primi mesi romanisti, quando il mio riscatto era incerto, Juve e Barça si interessarono. Poi al termine dell’esperienza al Liverpool: cercavano un portiere da mettere alle spalle di Buffon, ma non andammo oltre una chiacchierata".