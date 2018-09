Juve, Ronaldo jr fa meglio del papà: poker all'esordio nell'Under 9

© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre suo padre non riesce a sbloccarsi in Serie A, c'è Cristiano Ronaldo jr che debutta al meglio con la maglia della Juventus. Gioca nella categoria 'Pulcini', ha ovviamente il numero 7 e non s'accontenta di un solo gol: un poker all'esordio, nel successo dell'Under 9 bianconera per 5-1 contro il Lucento. Quattro reti per 'Cris', come lo chiamano i compagni di squadra. In attesa che papà faccia lo stesso.