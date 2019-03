Risultato finale: 3-0

Cristiano Ronaldo ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport, nel post partita del match vinto contro il Manchester City: "Doveva essere una notte speciale e lo è stata, non solo per i gol ma per la squadra. Questa è la mentalità da Champions, questo è motivo di orgoglio. Io faccio il mio lavoro e sono molto contento, è stata una serata magica. L'Atletico è una squadra molto complicata, ma anche noi siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Finale? No, è ancora presto, passo dopo passo".