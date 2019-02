© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’era una volta la BBC, una muraglia solida e invalicabile. Adesso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è una Juventus che si trova senza quattro uomini chiave in difesa (Bonucci, Barzagli e Chiellini infortunati, più Benatia in Qatar) e deve fronteggiare l’emergenza. A Bergamo i bianconeri hanno subito tre reti per la prima volta in stagione. Per gli ottavi di Champions urge il recupero della coppia titolare (sia Bonucci sia Chiellini contano di farcela) ma nel frattempo tutti dovranno dare qualcosa in più. Rugani, che avrà la continuità inseguita e a breve probabilmente anche il rinnovo, dovrà prendersi più responsabilità. Caceres non dovrà tradire le aspettative di Allegri e magari sorprendere proponendosi come titolare inatteso. Cancelo dovrà crescere in fase difensiva, perché l’Atalanta insegna che ogni pallone perso pesa come un macigno.