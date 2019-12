Juve, Sarri pensa ancora al tridente: Bernardeschi e Ramsey le alternative

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus partirà oggi per l'Arabia Saudita, dove domenica a Riad affronterà la Lazio nella finale di Supercoppa Italiana, e nella testa di Maurizio Sarri c'è sempre il dubbio sullo schierare il tridente pesante o meno nella sfida che vale un trofeo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Dybala, Higuain e Ronaldo potrebbero partire ancora una volta insieme dal primo minuto, ma in caso contrario il ballottaggio sarà tra Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey, con Douglas Costa pronto a subentrare a gara in corso.