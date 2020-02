© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa dovrà restare ai box per almeno 15-20 giorni e Maurizio Sarri è pronto a cambiare di nuovo il volto della sua Juventus. Come riportato da Tuttosport di questa mattina senza il brasiliano i bianconeri torneranno infatti a utilizzare il rombo a centrocampo, con Aaron Ramsey e Paulo Dybala che al momento rappresentano le due alternative più accreditate. Torna dunque il trequartista, già a partire dalla sfida contro il Milan di giovedì in Coppa Italia.