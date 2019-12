© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus in vantaggio all'Allianz Stadium contro il Sassuolo, con il gol di Leonardo Bonucci che ha sbloccato la partita. Giro palla della Juventus, con Bentancur che ha servito il capitano sulla trequarti, stop in avanti e tiro del numero 19 che non ha lasciato scampo a Turati. Ma la rete bianconera non tramortisce il Sassuolo che trova subito il pareggio con uno splendido gol di Boga: palla filtrante e tocco sotto dell'esterno neroverde che ha scavalcato Buffon. 1-1 all'Allianz Stadium dopo 23 minuti.