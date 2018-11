Juve sbarca in NBA: Brooklyn Nets-Toronto Raptors è Juventus Night

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus sbarca in NBA. Vestendo di bianconero la prossima sfida fra Brooklyn Nets e Toronto Raptors, il 7 dicembre al Barclays Center di New York: sarà una Juventus Night, recita il comunicato della Vecchia Signora. Il bianconero della Juve si unirà così a quello dei Nets: i tifosi americani, vivranno infatti un’esperienza unica e imperdibile. Per tutta la durata della serata l’impianto di Brooklyn, solitamente bianconero, sarà davvero juventino, “vestito” dal marchio Juventus, dal pre partita alla sfida di pallacanestro, sia sui led fuori dal Barclays Center che sugli schermi e led a bordocampo.

La Juventus non sarà solo presente con i suoi colori e il suo brand, che in questo modo, dopo le fortunatissime esperienze degli ultimi due Tour negli Stati Uniti ritorna su un territorio che ama e a cui è molto attenta, ma anche con il Brand Ambassador David Trezeguet, Jay e i trofei conquistati dal club nell’ultima stagione.