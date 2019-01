Juve, seduta mattutina: Bentancur lavora ancora a parte

Fonte: juventus.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna la Serie A e la Juventus lavora per affrontare la prima gara del 2019 all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno iniziato il nuovo anno con due vittorie pesanti: la prima, a Bologna, è valsa il passaggio ai quarti di Coppa Italia, la seconda, in Arabia Saudita, la conquista dell'ottava Supercoppa della storia. Ora però si deve riprendere la marcia anche in campionato e la squadra si è trovata questa mattina al JTC per proseguire la preparazione in vista dell'impegno contro il Chievo.

Il calcio d'inizio è fissato per le 20:30 di lunedì sera, quando il riscaldamento sarà preceduto da una meritata passerella dei Supercampioni, che mostreranno al pubblico dello Stadium il trofeo appena conquistato a Gedda. Il riscaldamento di oggi è stato invece il preludio di un allenamento incentrato sulla tecnica e sulla tattica, con il gruppo impegnato a provare i movimenti da replicare contro i veronesi.

Domani, vigilia del match, la squadra sarà nuovamente in campo al mattino e dopo la seduta Massimiliano Allegri incontrerà i giornalisti in conferenza.

Alla seduta odierna, racconta Sky Sport, non ha preso parte Rodrigo Bentancur che ha lavorato a parte e svolto delle terapie.