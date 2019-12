Juve, seduta mattutina con ospite d'eccezione: il CT Cassani

Fonte: juventus.com

Seduta mattutina per la Juventus. L'allenamento ha previsto una parte atletica, seguita da esercitazioni tattiche e da conclusioni finali. Allenamento al quale ha assistito anche un ospite d’eccezione, il CT della nazionale italiana di ciclismo, Davide Cassani, in visita oggi in Continassa, dove ha incontrato Maurizio Sarri e i bianconeri.