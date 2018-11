Juve sempre in gol nel girone: con Allegri non era mai successo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus di Allegri non è mai stata così regolare nel trovare la rete in Champions League. Con la rete di Mandzukic, i bianconeri hanno segnato in tutte le gare di questa edizione della massima competizione continentale. Col livornese non era mai successo: come evidenzia Opta, l'ultima volta in cui la Juve aveva realizzato almeno un gol in tutte le prime cinque giornate della fase a gironi di Champions era stato nel 2013/14, sotto la guida di Antonio Conte.