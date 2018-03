Juve, senti Legrottaglie: "Nel 2008 prevalsero compattezza e umiltà"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Come si batte il Real Madrid? Nicola Legrottaglie, in campo nella vittoria della Juventus al Real Madrid nel 2008, ne parla a Tuttosport: "Prevalse la compattezza e l'umiltà del gruppo unità alla genialità di un Del Piero straordinario. Il ricordo? Volevamo fare bene anche da loro dopo aver vinto in casa, riassaporare il gusto della vittoria. Higuain? Me lo ricordo, ma non riuscì a toccare tante palle".