Juve, serata storta nella storia: è la sconfitta più pesante allo Stadium

© foto di www.imagephotoagency.it

Allianz Stadium profanato, mai così tanto. La sconfitta rimediata per 0-3 contro il Real Madrid è infatti la più pesante mai incassata dalla Juventus tra le sue mura amiche. Non è invece la prima volta che i bianconeri subiscono tre gol in casa: l'unico precedente risale alla gara con l'Inter del 2012 (la prima sconfitta bianconera allo Stadium 3-1, doppietta di Milito, gol di Palacio e di Vidal).